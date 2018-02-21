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Фильм «Лед» за первые четыре дня проката собрал 465,8 млн рублей

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Фото: WDSSPR
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Российская картина «Лед» за первые четыре дня проката заработала более 465,8 млн рублей. Фильм вошел в пятерку лучших первых уикендов российского кино и занял четвертое место.

С момента выхода фильма на экраны картину посмотрели 2 млн человек. Премьера фильма состоялась 14 февраля, с учетом Дня влюбленных сборы составили 560 млн рублей.

Отмечается, что впервые кинотеатры, открытые по программе модернизации, получили картину на льготных условиях при поддержке Фонда кино.

«Мы внимательно в прошлом и позапрошлом году следили за тем, как открытые в рамках программы кинозалы выстраивали свои отношения с российскими прокатчиками. Представители многих кинотеатров обращались к нам за поддержкой. И мы предпринимаем все усилия, чтобы выстроить эффективную работу компаний-прокатчиков с кинотеатрами в городах с населением до 500 тыс. жителей», — сказал исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев.

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