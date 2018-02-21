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Минтруд рассказал о размере индексации пенсий с 1 апреля

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Министерство труда и соцзащиты выступило с инициативой индексации пенсий с 1 апреля. Повышение в 2,9% ожидает социальные пенсии, их средний размер вырастет на 255 рублей.

Соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Из него следует, что размер индексации соответствует темпам роста прожиточного минимума пенсионера: за прошлый год он составил 102,9% (8315 рублей в 2017 году по сравнению с 8081 в 2016-м).

После повышения средний размер социальной пенсии составит 9062 рубля, пишет «РИА Новости». Пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы увеличатся до 13 410 и 13 556 рублей.

Повышение суммы пенсионных выплат до 25 тыс. рублей является приоритетной задачей, стоящей перед правительством, заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец. Также ранее сообщалось, что российское правительство не разрабатывает инициативы по лишению пенсий богатых работающих пенсионеров.

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