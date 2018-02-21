Лионель Месси забил гол «Челси»

Футбольный матч между лондонским клубом «Челси» и испанской «Барселоной» в рамках первого матча 1/8 Лиги чемпионов завершился ничьей, пишет «Газета.ру» со ссылкой на «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 1:1. Гол в ворота «Челси» забил Лионель Месси. В английской команде единственный гол забил Виллиан на 62-ой минуте игры, пишет ТАСС.

Ответная игра состоится в Каталонии 14 марта.

Ранее стало известно, что команда «Атлетик» из Бильбао уступила в матче чемпионата Испании мадридскому «Атлетико». Матч завершился со счетом 2:0.