Житель Приморья погиб при взрыве газового баллона

Доследственную проверку по факту взрыва газового баллона в селе Прохладное проводит полиция Приморья. При взрыве погиб 33-летний местный житель.

«Участковый уполномоченный полиции проводит доследственную проверку», — приводит сообщение полиции ТАСС.

Предварительно установлено, что газовый баллон взорвался в результате пала сухой травы. 80-летний местный житель выжигал траву в своем дворе, огонь перекинулся на сарай, где и хранился газовый баллон. По итогам проверки полицейские примут процессуальное решение.

Ежегодно пал сухой травы, запрещенный властями регионов, становится причиной пожаров и задымлений. Так, минувшей осенью дым от пожара сухой травы на левом берегу Амура распространился по Хабаровску, а под Ростовом-на-Дону сухая трава горела на площади в 1 тыс. кв. м.