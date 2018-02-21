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Королева Британии арендовала участок в центре Киева почти на 50 лет

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Фото: Global Look Press/Panoramic
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Британская королева Елизавета ІІ арендовала почти на 50 лет земельный участок в центре Киева. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на городской совет украинской столицы.

«Ее Королевскому Величеству и правительнице Канады передается в аренду на 49 лет земельный участок площадью 0,1622 га на улице Костельной, 13А, в Шевченковском районе города Киева», — говорится в документе.

После приобретения права собственности на недвижимость монарх будет ежемесячно выплачивать 568 тыс. гривен (около 1,2 млн рублей).

20 февраля королева Великобритании Елизавета II впервые посетила показ Лондонской недели моды.

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