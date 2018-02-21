Пожар в здании подмосковного ГСУ СК России ликвидирован

Экстренные службы ликвидировали пожар, возникший в подсобном помещении Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В шестиэтажном административном здании старой постройки произошло загорание мебели в подсобном помещении на первом этаже на площади 7 кв. м», — рассказал собеседник агентства.

В результате возгорания никто не пострадал. Пожар начался в административном здании по улице Рождественка, дом 27, строение 1.