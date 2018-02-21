Рауль Кастро встретился с делегацией конгресса США

Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро встретился в Гаване с делегацией американского конгресса, сообщает местное ТВ.

С кубинской стороны также присутствовали министр иностранных дел Бруно Родригес и глава департамента США МИД Кубы Карлос Фернандес де Коссио.

В ходе переговоров обсуждались вопросы, которые представляют интерес для обеих стран. Какие именно это были вопросы, не уточняется.

Делегация конгресса США приехала с визитом на Кубу 17 февраля. Возглавляет законодателей сенатор-демократ Патрик Лихи, который выступает за нормализацию отношений между двумя государствами, указывает ТАСС.

В последние месяцы отношения между Гаваной и Вашингтоном обострились из-за «акустических атак», в результате которых пострадали американские дипломаты.