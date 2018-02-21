«Аэрофлот» подаст иск в суд к помощнику главы Якутии Шигапову

Авиакомпания «Аэрофлот» обратится с иском в суд к помощнику главы Якутии Евгению Шигапову, снятому с рейса Москва–Якутск 16 февраля. Истец намерен взыскать с ответчика в судебном порядке расходы, вызванные задержкой рейса SU1750 и дополнительным обслуживанием самолета в столичном аэропорту Шереметьево.

На сайте «Аэрофлота» отмечается, что Шигапов привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство, передает телеканал «360».

Компания заявила, что Шигапов сделал попытку проникнуть в кабину пилотов, никак не реагируя на замечания членов экипажа. Нарушителя порядка передали полицейским, а вылет самолета задержался на час, добавляет «Федеральное агентство новостей».

Глава Якутии Егор Борисов заявил, что рассматривает возможность судиться из-за неподобающего поведения бортпроводников «Аэрофлота». Они забыли передать посадочные талоны Шигапову, добавил он. Однако 20 февраля РЕН ТВ опубликовал видео, на котором запечатлено получение помощником главы Якутии Шигаповым посадочных талонов перед инцидентом.