Прямой эфир

«Аэрофлот» подаст иск в суд к помощнику главы Якутии Шигапову

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Авиакомпания «Аэрофлот» обратится с иском в суд к помощнику главы Якутии Евгению Шигапову, снятому с рейса Москва–Якутск 16 февраля. Истец намерен взыскать с ответчика в судебном порядке расходы, вызванные задержкой рейса SU1750 и дополнительным обслуживанием самолета в столичном аэропорту Шереметьево.

На сайте «Аэрофлота» отмечается, что Шигапов привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство, передает телеканал «360».

Компания заявила, что Шигапов сделал попытку проникнуть в кабину пилотов, никак не реагируя на замечания членов экипажа. Нарушителя порядка передали полицейским, а вылет самолета задержался на час, добавляет «Федеральное агентство новостей».

Глава Якутии Егор Борисов заявил, что рассматривает возможность судиться из-за неподобающего поведения бортпроводников «Аэрофлота». Они забыли передать посадочные талоны Шигапову, добавил он. Однако 20 февраля РЕН ТВ опубликовал видео, на котором запечатлено получение помощником главы Якутии Шигаповым посадочных талонов перед инцидентом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Помощник главы Якутии пройдет тест на алкоголь после скандала в самолете
В «Аэрофлоте» прокомментировали инцидент на рейсе Москва–Якутск

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017