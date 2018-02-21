Керлингист Крушельницкий отрицает употребление мельдония

Керлингист из России Александр Крушельницкий отрицает употребление мельдония. Ранее стало известно, что допинг-проба B российского атлета оказалась положительной.

Данную информацию подтвердил представитель команды «Олимпийских атлетов из России» на Олимпийских играх в Южнокорейском Пхёнчхане Константин Выборов, пишет «Газета.ру». Он также отметил, что предыдущие пробы спортсмена были отрицательными. Это значит, что факт осознанного или системного употребления мельдония не подтверждается.

Каким образом запрещенное вещество могло попасть в организм керлингиста, неизвестно. Крушельницкий отрицает употребление допинга.

«Готов открыто утверждать, что никогда, ни разу за то время, что занимаюсь спортом, я не пользовался запрещенными препаратами и какими-либо иными нечестными способами ведения спортивной борьбы», — сказал он.

Супруга Крушельницкого Анастасия Брызгалова, которая также выступает с ним в сборной России по керлингу, отметила, что они не привезли с собой каких-либо медикаментов на Олимпиаду. Она подчеркнула, что при плохом самочувствии спортсмены обращаются к врачу, и добавила, что в керлинге отсутствуют какие-либо «запредельные» физические нагрузки, требующие приема лекарств для восстановления.

Слушание по делу Крушельницкого в CAS назначено на 22 февраля.