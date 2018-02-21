Прямой эфир

Керлингист Крушельницкий отрицает употребление мельдония

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Керлингист из России Александр Крушельницкий отрицает употребление мельдония. Ранее стало известно, что допинг-проба B российского атлета оказалась положительной.

Данную информацию подтвердил представитель команды «Олимпийских атлетов из России» на Олимпийских играх в Южнокорейском Пхёнчхане Константин Выборов, пишет «Газета.ру». Он также отметил, что предыдущие пробы спортсмена были отрицательными. Это значит, что факт осознанного или системного употребления мельдония не подтверждается.

Каким образом запрещенное вещество могло попасть в организм керлингиста, неизвестно. Крушельницкий отрицает употребление допинга.

«Готов открыто утверждать, что никогда, ни разу за то время, что занимаюсь спортом, я не пользовался запрещенными препаратами и какими-либо иными нечестными способами ведения спортивной борьбы», — сказал он.

Супруга Крушельницкого Анастасия Брызгалова, которая также выступает с ним в сборной России по керлингу, отметила, что они не привезли с собой каких-либо медикаментов на Олимпиаду. Она подчеркнула, что при плохом самочувствии спортсмены обращаются к врачу, и добавила, что в керлинге отсутствуют какие-либо «запредельные» физические нагрузки, требующие приема лекарств для восстановления. 

Слушание по делу Крушельницкого в CAS назначено на 22 февраля. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Крушельницкий прокомментировал наличие мельдония в его допинг-пробе
В РФ прокомментировали обнаружение мельдония в пробах Крушельницкого

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017