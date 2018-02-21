Тропический циклон «Гита» оставил без света Новую Зеландию

Минувшей ночью тропический циклон «Гита» прошел в проливе Кука, разделяющем два главных острова Новой Зеландии — Южный и Северный.

В спасательные службы государства поступило свыше 1,3 тыс. звонков с просьбами о помощи. В основном люди жаловались на затопления домов, упавшие на крыши деревья, поваленные столбы ЛЭП и отсутствие электричества. Жертв и серьезно пострадавших нет.

На данный момент эпицентр «Гиты» уже ушел в сторону от Новой Зеландии на юго-восток, однако сегодня во многих районах страны будут продолжаться ливневые дожди, указывает ТАСС.

На прошлой неделе циклон, имевший тогда пятую, наивысшую категорию мощности, нанес сокрушительный удар по Королевству Тонга, разрушив около 70% домов и зданий столицы.

Затем «Гита» атаковал группу южных островов тихоокеанского государства Фиджи, где также снес часть построек.