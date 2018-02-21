Прямой эфир

Тропический циклон «Гита» оставил без света Новую Зеландию

0
Фото: REUTERS/Facebook/Billy Haldane
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минувшей ночью тропический циклон «Гита» прошел в проливе Кука, разделяющем два главных острова Новой Зеландии — Южный и Северный.

В спасательные службы государства поступило свыше 1,3 тыс. звонков с просьбами о помощи. В основном люди жаловались на затопления домов, упавшие на крыши деревья, поваленные столбы ЛЭП и отсутствие электричества. Жертв и серьезно пострадавших нет.

На данный момент эпицентр «Гиты» уже ушел в сторону от Новой Зеландии на юго-восток, однако сегодня во многих районах страны будут продолжаться ливневые дожди, указывает ТАСС.

На прошлой неделе циклон, имевший тогда пятую, наивысшую категорию мощности, нанес сокрушительный удар по Королевству Тонга, разрушив около 70% домов и зданий столицы.

Затем «Гита» атаковал группу южных островов тихоокеанского государства Фиджи, где также снес часть построек.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017