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Деятели искусства отметили недостаток современных пьес в театрах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Состоялся круглый стол «Известий», на который пригласили статс-секретаря Министерства культуры РФ, заместителя министра Александра Журавского, директора театра имени Вахтангова Кирилла Крока и драматурга, режиссера и основателя екатеринбургского «Коляда-Театра» Николая Коляду.

Деятели искусства обсудили непопулярность российских современных авторов в современных театрах. По мнению Николая Коляды, одна из проблем заключается в том, что современная публика поставила на такие пьесы клеймо, называя их чернухой.

Кирилл Крок отметил, что поставить пьесу современного автора гораздо дороже, чем классику.

«Современный автор, охраняемый законом, стоит для театра значительно дороже с финансовой точки зрения. Это разовая выплата, начинающаяся от €1,5 тыс. за право постановки спектакля, а дальше — авторские», — сказал он.

Участники круглого стола также упомянули о предложении министра культуры РФ Владимира Мединского о возвращении в госзадание театра постановки пьес, написанных после 1992 года. Александр Журавский подтвердил, что данная инициатива обсуждается, а также напомнил о том, что Минкультуры создало программу поддержки детских театров, которые на данный момент находятся в бедственном положении. Он уточнил, что министерство культуры также выделяет средства на поддержку молодых драматургов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пьесы пишут, как жизнь слышат

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