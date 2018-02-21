Боевики атаковали российский Центр по примирению в Сирии

Боевики из Восточной Гуты (пригород Дамаска) обстреляли Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, сообщает Минобороны.

Помимо Центра, массированному обстрелу подверглись жилые кварталы и гостиницы Дамаска. Всего было выпущено 14 мин.

В результате атаки девять мирных жителей получили ранения. Пострадавших среди российских военных нет.

Как ранее утверждал Госдеп США, за прошедшие два дня в Восточной Гуте погибли около 100 мирных жителей. Боевики атаковали с воздуха больницы и другие мирные объекты.