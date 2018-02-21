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Оборону Москвы обеспечат новыми сверхскоростными противоракетами «Нудоль»

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Сверхскоростные и сверхманевренные противоракеты 53Т6М «Нудоль» дополнят систему ПРО, обеспечивающую безопасность Москвы. Как пояснили «Известиям» в Минобороны РФ, современные противоракеты поступят на опытно-боевое дежурство в Подмосковье до конца 2018 года.

По словам представителя военного ведомства, системы ПРО способны перехватывать в ближнем космосе и стратосфере ядерные боеголовки и перспективные гиперзвуковые летательные аппараты. «Нудоли» успешно прошли испытания на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Противоракеты 53Т6М представляют собой двухступенчатую твердотопливную ракету, которая размещается в специальной шахте на боевой позиции. Они являются модернизированной версией созданных в 80-е годы противоракет 53Т6. Системы будут выполнять задачи противоракетной и противоспутниковой обороны Москвы и центрального промышленного района.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Москва получит новую противоракетную защиту

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