Трамп намерен сотрудничать с Мексикой по вопросам иммиграции

Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры со своим мексиканским коллегой Энрике Пенья Ньето, в ходе которого они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом информирует пресс-служба Белого дома.

«Президент Трамп подчеркнул свою приверженность расширению сотрудничества между США и Мексикой в области безопасности, торговли и иммиграции», — говорится в сообщении.

Указывается, что Трамп позвонил Ньето, чтобы выразить соболезнования в связи с крушением вертолета в Оахаке.

Ранее портал iz.ru сообщал, что президент США намерен построить стену на границе с Мексикой и заставить мексиканцев заплатить за нее.