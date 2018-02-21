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Трамп намерен сотрудничать с Мексикой по вопросам иммиграции

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры со своим мексиканским коллегой Энрике Пенья Ньето, в ходе которого они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом информирует пресс-служба Белого дома. 

«Президент Трамп подчеркнул свою приверженность расширению сотрудничества между США и Мексикой в области безопасности, торговли и иммиграции», — говорится в сообщении.

Указывается, что Трамп позвонил Ньето, чтобы выразить соболезнования в связи с крушением вертолета в Оахаке.

Ранее портал iz.ru сообщал, что президент США намерен построить стену на границе с Мексикой и заставить мексиканцев заплатить за нее

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