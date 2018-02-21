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Ранения при обстреле боевиками жилых кварталов Дамаска получили девять человек

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Члены незаконных военных формирований продолжают обстрелы жилых кварталов сирийской столицы. За сутки боевики обстреляли Дамаск шесть раз, огонь велся из Восточной Гуты. Ранения при обстреле получили девять жителей.

«РИА Новости» со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон в Сирии обращает внимание, что обстановка в Восточной Гуте продолжает обостряться.

«Боевиками выпущено 14 мин. Растет число жертв и разрушений. Ранения получили девять мирных жителей», — такие данные приводятся в сообщении.

Портал iz.ru сообщил ранее, что Госдепартамент США утверждает, что за два дня в густонаселенном пригороде Дамаска — Восточной Гуте — погибли около 100 мирных жителей. В понедельник, 19 февраля, было зафиксировано семь обстрелов Дамаска, боевики выпустили 19 мин.

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