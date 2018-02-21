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Минпромторг разрешит рекламу вейпов в газетах и интернете

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Минпромторг разработал законопроект, который допускает размещение рекламы вейпов и электронных сигарет в местах их продажи, газетах, журналах и интернете. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в министерстве, вред здоровью от использования указанной никотиносодержащей продукции пока не был доказан в ходе исследований, однако специалисты полагают, что реклама этих товаров должна быть частично ограничена.

Законопроект вводит запрет на размещение наружной рекламы вейпов, продвижение этих товаров на телевидении и радио, первых и последних полосах газет, а также полный запрет на рекламу в молодежных изданиях. Подобную рекламу нельзя будет размещать в образовательных и медицинских организациях, учреждениях культуры и объектах спорта. При этом производители смогут рекламировать вейпы в интернете.

«Требования к рекламе никотиносодержащей продукции и устройств для ее потребления также должны будут учитываться при ее размещении в Сети», — пояснил представитель Минпромторга.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вейпам оставят газеты и журналы

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