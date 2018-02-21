Прямой эфир

Министр здравоохранения Чувашии обосновал женское бесплодие семью половыми связями

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр здравоохранения Чувашии Владимир Викторов заявил, что если у женщины были половые связи с семью мужчинами до рождения ребенка, то ей угрожает бесплодие. Об этом чиновник заявил на совещании по развитию Новочебоксарска.

По данным «Пятого канала», Викторов отметил, что женское бесплодие при таких «условиях» возникает в ста процентах случаев.

«Значит, если у женщины до рождения ребенка было семь мужчин, значит, стопроцентно бесплодие. Здесь наша с вами задача — вместе сделать так, чтобы вырастить здоровое поколение», — приводит телеканал слова республиканского министра.

До назначения на должность министра здравоохранения Чувашии Владимир Викторов работал врачом-стоматологом.

Портал iz.ru ранее сообщил, что ученые из Копенгагенского университета рассказали об опасных последствиях приема болеутоляющего и жаропонижающего средства ибупрофена для мужчин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полноценные яйцеклетки биологи впервые вырастили в условиях лаборатории
Ибупрофен может вызывать бесплодие у мужчин

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017