Министр здравоохранения Чувашии обосновал женское бесплодие семью половыми связями

Министр здравоохранения Чувашии Владимир Викторов заявил, что если у женщины были половые связи с семью мужчинами до рождения ребенка, то ей угрожает бесплодие. Об этом чиновник заявил на совещании по развитию Новочебоксарска.

По данным «Пятого канала», Викторов отметил, что женское бесплодие при таких «условиях» возникает в ста процентах случаев.

«Значит, если у женщины до рождения ребенка было семь мужчин, значит, стопроцентно бесплодие. Здесь наша с вами задача — вместе сделать так, чтобы вырастить здоровое поколение», — приводит телеканал слова республиканского министра.

До назначения на должность министра здравоохранения Чувашии Владимир Викторов работал врачом-стоматологом.

Портал iz.ru ранее сообщил, что ученые из Копенгагенского университета рассказали об опасных последствиях приема болеутоляющего и жаропонижающего средства ибупрофена для мужчин.