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Во Франции нашли картину, которая может оказаться кисти Дега

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Фото: wikipedia.org
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Во Франции обнаружена картина, которая может оказаться работой импрессиониста Эдгара Дега под названием «Хористы», передает ТАСС.

Произведение было украдено в 2009 году из музея в Марселе. Как сообщает агентство France Presse, полотно обнаружили сотрудники французской таможни при осмотре багажного отделения автобуса на автостоянке в департаменте Сена и Марна. Владельца картины сразу найти не удалось.

Предполагается, что именно эта картина является украденным произведением Дега «Хористы», которая была предоставлена музеем Орсе марсельскому музею Кантини.

В парижском музее Орсе пока не подтверждают данную информацию, так как подлинность полотна еще не определена.

Картина «Хористы была создана Эдгаром Дега в 1877 году, ее размер — 32 на 27 см. По оценкам Объединения французских музеев, стоимость полотна составляет €800 тыс.

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