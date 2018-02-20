Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли с применением артиллерии населенные пункты Долгое и Калиново в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).

Как рассказал официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко, при обстреле получили разрушения объекты инфаструктуры.

«В 18:35 из БМП-2 с направления Лопаскино обстрелян населенный пункт Долгое. Ряд объектов гражданской инфраструктуры получили разрушения. В 19:00 из арторудий калибром 152 и 120 мм и миномета с направления Троицкое обстреляны позиции народной милиции ЛНР в районе Калиново», — приводит слова Марочко «Федеральное агентство новостей».

Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР резко обострилась, отмечает телеканал «360».

Киев проводит военную операцию на востоке Украины с весны 2014 года. Донбасс не принял новые украинские власти, пришедшие после госпереворота, и объявил о независимости. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек.

Ранее во вторник сообщалось, что Порошенко поручил силовикам изменить формат силовой операции в ДНР.