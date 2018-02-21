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Статус беженца в ФРГ получил журналист «Новой газеты» Али Феруз

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Сотрудник «Новой газеты» Худоберди Нурматов (Али Феруз) получил в Германии статус беженца. Об этом он рассказал «Интерфаксу». Журналист добавил, что он намерен работать в ФРГ.

По словам Али Феруза, ему дали статус беженца и предоставили вид на жительство. В настоящий момент он живет в Геттингене.

«Мне дали статус беженца и вид на жительство, на какой именно срок — узнаю, когда получу на руки все документы», — сказал он.

Портал iz.ru сообщил, что мосгорсуд разрешил журналисту «Новой газеты» Али Ферузу самостоятельно уехать из России.

В августе суд признал гражданина Узбекистана Нурматова виновным в нарушении режима пребывания в России. Ему был назначен штраф 5 тыс. рублей за незаконную трудовую деятельность с принудительным выдворением из страны. На территории РФ он нелегально находился с 2011 года. В январе текущего года дело Нурматова было отправлено на пересмотр в Мосгорсуд.

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