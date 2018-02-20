«Аэрофлот» подаст в суд на помощника главы Якутии за дебош в самолете

Российская авиакомпания «Аэрофлот» планирует обратиться в суд, чтобы взыскать расходы с помощника главы Якутии Евгения Шигапова после дебоша на борту лайнера, из-за чего пришлось задержать рейс. Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика.

Сам инцидент произошел 17 февраля на рейсе SU 1750 Москва–Якутск, который должен был вылететь из аэропорта Шереметьево. Трое пассажиров бизнес-класса — глава Якутии Егор Борисов с супругой и сам Шигапов явились на посадку последними с большим числом пакетов ручной клади.

На просьбу бортпроводника предъявить посадочные талоны чиновники ответили категорическим отказом, требуя пропустить их по служебному удостоверению. Кроме того, они начали оскорблять экипаж лайнера и саму авиакомпанию.

В итоге посадочные талоны были предъявлены, пассажиры сели по своим местам, но Шигапов на этом не остановился. Он попытался самовольно проникнуть в кабину пилотов, требуя личного разговора с командиром самолета. Чиновника сняли с лайнера и передали полиции.

Рейс задержали более чем на час, в результате чего «Аэрофлот» понес допрасходы, точный размер которых устанавливается.

По версии Борисова, причиной скандала стала забывчивость сотрудников аэропорта, которые при прохождении стойки регистрации не передали ему и его супруге посадочные талоны.