Олимпийского чемпиона Литвинова похоронят на Троекуровском кладбище
Чемпион Олимпийских игр 1988 года в метании молота Сергей Литвинов будет похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.
Об этом сообщил тренер Центра олимпийской подготовки по легкой атлетике Краснодарского края Александр Синицын.
По его словам, 21 февраля в Адлере состоится прощальная панихида, где соберутся воспитанники Литвинова и коллеги.
«Затем тело будет доставлено в Москву. Планируется, что чемпион будет похоронен на Троекуровском кладбище», — цитирует Синицына ТАСС.
По его словам, зимой Литвинов жил в Сочи и тренировал российских спортсменов на сборах.
Сергей Литвинов-старший скончался в Сочи 19 февраля в возрасте 60 лет.