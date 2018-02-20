Олимпийского чемпиона Литвинова похоронят на Троекуровском кладбище

Чемпион Олимпийских игр 1988 года в метании молота Сергей Литвинов будет похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

Об этом сообщил тренер Центра олимпийской подготовки по легкой атлетике Краснодарского края Александр Синицын.

По его словам, 21 февраля в Адлере состоится прощальная панихида, где соберутся воспитанники Литвинова и коллеги.

«Затем тело будет доставлено в Москву. Планируется, что чемпион будет похоронен на Троекуровском кладбище», — цитирует Синицына ТАСС.

По его словам, зимой Литвинов жил в Сочи и тренировал российских спортсменов на сборах.

Сергей Литвинов-старший скончался в Сочи 19 февраля в возрасте 60 лет.