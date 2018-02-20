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Первый за 30 лет льняной завод построят за 2 млрд в Смоленской области

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Первый за 30 лет льняной завод планирует построить за 2 млрд рублей ООО «Русский лен», которое входит в агропромышленный холдинг «Промагро», в городе Сафоново в Смоленской области, сообщает пресс-служба компании.

Реализацию проекта строительства льняного завода в Сафоново обсудили между собой губернатор Смоленской области Алексей Островский и генеральный директор АО «АПХ «Промагро» на инвестиционном форуме в Сочи. Объем инвестиций в проект составит 2 млрд рублей, сообщает ИА «Абирег».

Проект предполагает такие масштабы, чтобы при выходе на полную мощность предприятие заняло лидирующие позиции по переработке льна в России. Предприятие будет оснащено современным оборудованием и будет включать в себя льнозавод с цехом катонизации и фабрику пряжи. Льняной завод предоставит специалистам более 240 новых рабочих мест.

После необходимых обсуждений соглашение о строительстве завода планируется подписать на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в мае 2018 года. Начать строительство объекта планируется сразу же после подписания.

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