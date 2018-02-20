Жители Липецка примут участие в движении «Подари Земле сад»

Жители Липецка примут участие в одной из самых масштабных акций всенародного экологического движения «Подари Земле сад». Акция пройдет при поддержке администрации Липецка, городского лесничества, других организаций и активных горожан, сообщает пресс-служба отдела охраны окружающей среды городской администрации.

Проект «Подари Земле сад» направлен на восстановление зеленых насаждений. В Липецке работы по восстановлению хотят приурочить к Дню Победы, тем самым почтив память героев.

По словам начальника отдела окружающей среды Татьяны Протасовой, движение направлено также на то, чтобы участники мероприятия смогли прочувствовать всю важность подобных акций, сообщает Lipetskmedia.

В общей сложности на территории города планируется высадить 3,5 тыс. деревьев и около 500 кустарников. Из них более тысячи деревьев запланировано высадить в районе Силикатных гор, а 2 тыс. — на Аллее Памяти в парке Авиаторов.

Движение может охватить территорию всего региона, организаторы предлагают провести высадку аллей, парков и садов Победы во всех уголках региона.