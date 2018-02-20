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Экологически чистое производство запустили на заводе Урала

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Экологически чистое производство запустили на Шадринском заводе металлоконструкций в Курганской области. Новое производство будет поставлять продукцию предприятиям энергетики, промышленного и дорожного строительства.

Сегодня, 20 февраля, состоялась торжественная церемония открытия нового цеха горячего оцинкования стальных металлоконструкций на заводе ООО «Точинвест Цинк». На церемонии открытия присутствовал губернатор Курганской области Алексей Кокорин, который рассказал, что на сегодняшний день производство на этом предприятии является одним из самых экологически чистых, от него не будут страдать окружающая среда и люди, передает «Ура.ру».

Экологически чистое производство стало возможным благодаря использованию изолированной зоны подготовки, которая исключит испарение вредных кислот и реагентов в атмосферу. Пока на предприятии трудилось более 100 человек, открытие нового цеха позволило увеличить количество рабочих мест до 300.

Заместитель областного департамента промышленности, транспорта, энергетики и связи Сергей Горбачев предположил, что производство очень быстро попадет в список предприятий-«миллиардников».

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