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Редкую «голубую» Луну можно будет наблюдать в марте

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Фото: ТАSS/Zuma/Justin Qian
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В первый месяц весны произойдет сразу два полнолуния — 2 и 31 марта. Такое нечастое совпадение принято называть «голубой» Луной.

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

«На самом деле Луна в голубой цвет не окрасится. Она будет выглядеть так же, как и в остальные полнолуния года», — говорится в сообщении.

В планетарии пояснили, что образное название произошло от английского выражения Once in a Blue Moon, означающего очень редкое событие.

Отмечается, что такое астрономическое событие обычно происходит раз в два-три года.

«Промежуток времени между двумя полнолуниями 29,53 дня, что чуть короче средней продолжительности месяца, поэтому за приблизительно 2,7154 года в календаре накапливается дополнительное полнолуние», — рассказали в пресс-службе.

В планетарии добавили, что следующее время «голубой» Луны придется на октябрь 2020 года.

31 января астрономы Московского планетария сообщили о полном погружении Луны в тень Земли. Таким образом, наступила максимальная фаза красного суперлуния.

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