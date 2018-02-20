Медведев освободил Олега Рыжкова от должности замминистра культуры РФ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства об освобождении Олега Рыжкова от должности замглавы Минкультуры РФ.

Об этом говорится в распоряжении, размещенном на сайте кабмина.

«Освободить Рыжкова Олега Владимировича от должности заместителя министра культуры Российской Федерации по его просьбе», — говорится в документе.

Рыжков был назначен заместителем министра культуры 20 марта 2017 года.

С 2013 года он возглавлял Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры Минкультуры.