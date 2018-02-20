Украинские свиньи съели хозяина

В селе Ковалевка Николаевской области Украины домашние свиньи частично съели своего 80-летнего хозяина, передает портал Novosti N.

«Туловище без головы, рук и внутренних органов обнаружили соседи, которые забили тревогу в связи с длительным отсутствием одинокого пенсионера и пришли к нему во двор», — сообщает издание, уточняя, что в последний раз живым дедушку видели в субботу, 17 февраля.

По предварительным данным, мужчине стало плохо, он упал и умер прямо во дворе, после чего голодные свиньи обглодали его труп.

Тело пенсионера отправили на экспертизу, чтобы попытаться установить причину смерти. Также было заведено уголовное дело по статье «Умышленное убийство» с пометкой «несчастный случай».

В декабре 2017 года автолюбители в Киевской области Украины стали очевидцами необычного зрелища — мужчина, стоя на крыше грузового автомобиля, пытался поймать свинью. Забавный случай произошел в городе Белая Церковь.