В ООН минутой молчания почтили память Виталия Чуркина

В штаб-квартире ООН во вторник, 20 февраля, почтили память российского дипломата Виталия Чуркина. Открывая заседание Совета Безопасности, его действующий председатель министр иностранных дел Кувейта Сабах Аль-Халед Ас-Сабах выразил соболезнования в связи с кончиной постпреда Малави при ООН Ректора Муры.

«Сегодня также годовщина ухода из жизни постпреда РФ Виталия Чуркина», — сказал Ас-Сабах, после чего объявил о минуте молчания.

Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отметил, что Чуркин взошел «на вершину международной политики как один из самых ярких российских дипломатов».

«Он прошел выдающийся жизненный путь и посвятил себя служению обществу: во-первых, народу России, а также всему международному сообществу и Организации Объединенных Наций», — приводит ТАСС слова Дюжаррика.

Он отметил, что российский дипломат пользовался уважением и восхищением у всех своих коллег, и добавил, что им «очень сильно не хватает Виталия Чуркина, его обаяния, страсти, с которой он защищал интересы своей страны, и его преданности ООН».

Портал iz.ru писал о том, что в ноябре прошлого года в Сараево торжественно открыли памятник Виталию Чуркину. На мемориальной плите изображен потрет дипломата, указаны даты его жизни. Подпись под портретом гласит: «Спасибо за Русское Нет».

Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля 2017 года. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке.