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Защита Юрия Чабуева усомнилась в доказательствах обвинения по делу о Хованском кладбище

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Адвокаты экс-руководителя территориального отделения № 3 ГБУ «Ритуал» Юрия Чабуева, обвиняемого в организации массовых беспорядков на Хованском кладбище, считают его вину недоказанной. Такие выводы они сделали после анализа материалов дела, слушания по которому начнутся 21 февраля в Мосгорсуде. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на адвокатское бюро «Афонин, Князев и партнеры».

По словам защитников, материалы следствия во многом не только не доказывают вину их подзащитного, но и по ряду пунктов опровергают ее.

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Как утверждают адвокаты, имеющиеся в деле доказательства совершения мигрантами «противоправных действий на территории кладбища» противоречат заявлению обвинения. Также в материалах дела есть сведения о том, что Чабуев несколько лет безуспешно писал обращения в различные инстанции по вопросу незаконной работы мигрантов на кладбище. При этом никаких ответных действий от правоохранителей не последовало, уточняют они.

Защита ссылается на то, что следователи опровергают сами себя, заявляя о нежелании экс-главы подразделения «урегулировать конфликтную ситуацию в установленном законом порядке».

Защита Чабуева также обращает внимание и на другие нестыковки. В частности, следователи утверждают, что он не дал указаний охране кладбища и не вызвал сотрудников полиции, в то время как материалы дела показывают фактическое присутствие стражей порядка на кладбище за некоторое время до начала событий.

Массовые беспорядки с участием около 200 человек произошли на кладбище 4 мая 2016 года. Следователи утверждают, что Чабуев организовал данное мероприятие, чтобы «вытеснить трудовых мигрантов». 

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