Прокурор заявил об отсутствии сообщников у исполнителя теракта в Стокгольме

Выходец из Узбекистана Рахмат Акилов, совершивший наезд на людей в центре Стокгольма 7 апреля прошлого года, планировал и совершил теракт в одиночку.

Об этом заявил ведущий это дело заместитель главного прокурора Ханс Ирман по результатам первого дня допроса обвиняемого на судебном заседании.

По данным прокуратуры, в январе 2017 года Акилов отправлял сообщения разным лицам, предлагая им совершить теракт от имени террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).

«Эти контакты не имели решающего значения. Акилов планировал и совершил теракт в одиночку, он не был зависим от других людей. Он искал поддержку», — передает слова Ирмана ТАСС.

По словам прокурора, установить личности адресатов Акилова очень сложно.

7 апреля в центре Стокгольма грузовик, принадлежащий компании «Спендрупс» и находящийся в угоне, совершил наезд на пешеходов. Пять человек погибли, 15 получили травмы.

По делу был задержан предполагаемый водитель — 39-летний Рахмат Акилов. МИД Узбекистана позднее подтвердил связь Акилова с террористической группировкой ИГ.