Tinder назвал 10 самых привлекательных мужских имен в России

Разработчики приложения для быстрых знакомств Tinder подсчитали, какие мужские имена оказались наиболее привлекательными для партнеров, и составили топ-10.

Чаще всего другие пользователи приложения проявляли интерес к носителям имен Дмитрий, Тимофей и Богдан. Чуть менее популярными оказались имена Максим и Ярослав. В рейтинг Tinder также вошли Андрей, Павел, Антон, Константин и Юрий, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Аналогичные рейтинги были составлены и для других стран. Например, в США больший шанс познакомиться через Tinder имеют Лукас, Райан и Мэттью, а во Франции популярны Томас, Николас и Максим.

Как ранее сообщал портал iz.ru, Роскачество включило Tinder в число неполностью безопасных сервисов. Эксперты выяснили, что многие приложения для знакомств не шифруют данных своих пользователей. Таким образом информация, хранящаяся на серверах, может оказаться в распоряжении злоумышленников.