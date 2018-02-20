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Tinder назвал 10 самых привлекательных мужских имен в России

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Фото: TASS/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Jonathan Brady
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Разработчики приложения для быстрых знакомств Tinder подсчитали, какие мужские имена оказались наиболее привлекательными для партнеров, и составили топ-10.

Чаще всего другие пользователи приложения проявляли интерес к носителям имен Дмитрий, Тимофей и Богдан. Чуть менее популярными оказались имена Максим и Ярослав. В рейтинг Tinder также вошли Андрей, Павел, Антон, Константин и Юрий, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Аналогичные рейтинги были составлены и для других стран. Например, в США больший шанс познакомиться через Tinder имеют Лукас, Райан и Мэттью, а во Франции популярны Томас, Николас и Максим.

Как ранее сообщал портал iz.ru, Роскачество включило Tinder в число неполностью безопасных сервисов. Эксперты выяснили, что многие приложения для знакомств не шифруют данных своих пользователей. Таким образом информация, хранящаяся на серверах, может оказаться в распоряжении злоумышленников.

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