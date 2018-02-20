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«Аэрофлот» подает в суд на помощника главы Якутии

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Авиакомпания «Аэрофлот» намерена взыскать в судебном порядке убытки с Евгения Шигапова, из-за которого был задержан рейс SU 1750 Москва–Якутск. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте перевозчика 20 февраля.

Также компания приводит свою версию событий, которые привели к задержке рейса 16 февраля.

По информации перевозчика, пассажиры бизнес-класса Егор Борисов (глава Республики Якутия), его супруга и Евгений Шигапов явились на посадку на рейс последними с большим количеством пакетов ручной клади. Предъявлять посадочные талоны они отказались, требуя пропустить их в салон на основании служебных удостоверений.

«После того как посадочные талоны были найдены и предъявлены, пассажиры прошли на борт и расположились на своих местах. Далее Евгений Шигапов, увидев, что из кабины пилотов выходит сотрудник авиакомпании, оттолкнул его и попытался самовольно проникнуть в кабину, требуя личного разговора с командиром воздушного судна. Неоднократные замечания членов экипажа и требования командира воздушного судна покинуть кабину пассажир игнорировал», — говорится в сообщении «Аэрофлота».

По решению командира воздушного судна Шигапов был снят с рейса и передан полиции. Задержка рейса составила более одного часа, авиакомпания понесла дополнительные расходы, размер которых уточняется. После того как сумма будет установлена, «Аэрофлот» намерен взыскать ее с Шигапова в суде.

19 февраля глава Якутии Егор Борисов, комментируя инцидент, настаивал на том, что ему и его спутникам забыли передать посадочные талоны сотрудники аэропорта. Между тем телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором запечатлено получение посадочных талонов на самолет перед инцидентом его помощником Евгением Шигаповым.

Борисов сообщил, что сам рассматривает возможность «при необходимости подготовить исковое заявление» на действия экипажа.

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