Сын украл у матери деньги и ценности на 600 тыс. рублей в Тюмени

Сын украл у матери деньги и ценности на 600 тыс. рублей и скрылся с ними в Тюмени. Подозреваемый был задержан, сообщает пресс-служба городской полиции.

В правоохранительные органы с заявлением обратилась местная жительница, которая рассказала, что у нее из квартиры были похищены деньги в размере 200 тыс. рублей и ювелирные изделия. В общей сложности ущерб оценивается в 600 тыс. рублей, сообщает megatyumen.ru.

В ходе следственно-разыскных работ сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый сын потерпевшей 1992 года рождения. Задержан он был на вокзале Тюмени, когда собирался направиться в центральную часть России.

Следствием было установлено, что сын потерпевшей проник в квартиру матери в момент ее отсутствия. После хищения он скрывался от правоохранителей в Кургане, где и сбыл украденные ценности.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража со взломом». Теперь злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.