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Велодорожки протяженностью 20 км появятся в Астрахани

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Дорожки для велосипедистов протяженностью более 20 км оборудуют в Астрахани в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Пока что происходит разработка схемы сквозного велосипедного движения по поручению губернатора Александра Жилкина.

В этом году велосипедные дорожки планируют оборудовать на многих улицах города. Например, длина велосипедной зоны на главной набережной будет увеличена до 4 км, таким образом заканчиваясь у здания загса, сообщает «Астрахань 24».

Основные городские магистрали также получат зоны для велосипедистов. Сейчас разрабатывается соответствующая схема разметки дорожного полотна. Закончить работы планируется в этом году.

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