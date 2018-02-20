Иномарка сбила пенсионерку в Туле

Водитель легкового автомобиля совершил в Туле наезд на женщину пенсионного возраста, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

Авария произошла сегодня днем, 20 февраля, возле одного из домов на улице М. Горького. Водитель легкового автомобиля Peugeot 408 — женщина 42 лет пыталась выехать с придомовой территории через арку и допустила наезд на пешехода, сообщает ИА «Тульские новости».

Известно, что пешеход — 76-летняя женщина пыталась перейти дорогу в непредусмотренном для этого месте, хотя в зоне видимости был пешеходный переход. Водитель не заметила ее и допустила наезд.

В результате дорожно-транспортного происшествия пенсионерка сильно испугалась, но не получила телесных повреждений.