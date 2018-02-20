Молодожены подали в суд на свадебного фотографа в Британии

Свадьба — большой день в жизни влюбленных. Стеф и Пол специально позвали на торжество фотографа из Манчестера. Но отдав £550, получили кадры, где нет и намека на композицию. Дэвид — так звали «мастера» — сделал в общей сложности 1636 снимков. Треть фото оказались не в фокусе. Часть изображений — недо- или пересвечены. Хорошо хоть автор не догадался использовать графический редактор. В подборке нет родителей молодоженов, зато подружки невесты — во всей красе. А ведь до свадьбы в портфолио Дэвида были очень симпатичные работы.

Молодожены отсудили у мастера £600, но память о свадьбе, конечно, не вернуть. Хотя можно повторить мероприятие — уже специально для фотоальбома.