Прямой эфир

Молодожены подали в суд на свадебного фотографа в Британии

0
Выделить главное
вкл
выкл

Свадьба — большой день в жизни влюбленных. Стеф и Пол специально позвали на торжество фотографа из Манчестера. Но отдав £550, получили кадры, где нет и намека на композицию. Дэвид — так звали «мастера» — сделал в общей сложности 1636 снимков. Треть фото оказались не в фокусе. Часть изображений — недо- или пересвечены. Хорошо хоть автор не догадался использовать графический редактор. В подборке нет родителей молодоженов, зато подружки невесты — во всей красе. А ведь до свадьбы в портфолио Дэвида были очень симпатичные работы.

Молодожены отсудили у мастера £600, но память о свадьбе, конечно, не вернуть. Хотя можно повторить мероприятие — уже специально для фотоальбома. 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017