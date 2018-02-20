Автобус с туристами загорелся в Приморье

Ехавший от границы с Китаем туристический автобус загорелся в Приморье, никто не пострадал.

Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Самовозгорание туристического автобуса Daewoo произошло в районе населенного пункта Покровка в 21 км от Уссурийска.

«На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение салона и багажного отделения», — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что общая площадь возгорания составила 24 кв. м. В результате инцидента никто не пострадал.

Все 39 пассажиров самостоятельно вышли из автобуса и пересели в другой автобус, предоставленный транспортной компанией.

Ранее портал iz.ru опубликовал видео о том, как скоростной поезд протаранил автобус с туристами под Петербургом. Два человека были госпитализированы с тяжелыми травмами.