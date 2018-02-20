Коммунальные раскопки в Тамбове устранят к 1 мая

Коммунальные раскопки, которые образовались в Тамбове за 2017–2018 годы, должны устранить к 1 мая, сообщает пресс-служба МКУ «Дирекция городских дорог».

Улицы Тамбова должны привести в порядок до 1 мая 2018 года. К этому числу должны быть ликвидированы все разрытия, которые появились за период 2017–2018 годов, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

На данный момент в общей сложности в городе зафиксировано 642 разрытия на твердых покрытиях и 51 на зеленой городской зоне. Из них 323 появились за осень и зиму 2017–2018 годов.

Масштабные восстановительные работы начнутся с приходом подходящих погодных условий. Так, на местах раскопок будет уложен новый асфальт, произведен посев травы, устранят дефекты и прочие необходимые работы.