Глава Крыма рассказал о реконструкции Ялтинской киностудии

Ялтинскую киностудию, скорее всего, восстановят за бюджетные средства. Об этом во вторник, 20 февраля, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Обсуждаем с Минкультом РФ программу, чтобы киностудию восстановить. Примерный объем финансирования порядка 4 млрд рублей. Скорее всего, восстановление будет за бюджетные деньги. А уже эксплуатация и оперативная деятельность — мы с министром переговорим, определимся, кто этим будет заниматься», — цитирует ТАСС Аксенова.

Аксенов подчеркнул, что восстановить киностудию на средства частного бизнеса пока невозможно.

Ялтинская киностудия является собственностью Республики Крым. Ранее руководство Минкультуры региона заявляло, что планирует передать студию в федеральную собственность.

Киностудия в Ялте, одна из старейших в стране, была основана в 1917 году известным российским кинематографистом Александром Ханжонковым. В советский период здесь было снято более 400 фильмов.

Осенью прошлого года известный режиссер Никита Михалков заявил о том, что если ялтинская студия получит возможность снимать по 70 картин в год, то она будет работать бесперебойно. По его словам, в Ялте необходимо воспитать «среднее звено — осветителей, супертехников и других специалистов, чтобы не приходилось привозить их с собой».

«В Ялте есть всё, чтобы снимать кино: огромное количество солнечных дней, прекрасный климат, невероятное разнообразие натуры», — сказал Михалков в интервью «Известиям».