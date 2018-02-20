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В маршрутках Орла установят камеры видеонаблюдения

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Единая национальная диспетчерская система прорабатывает вопрос установки в маршрутках Орла камер видеонаблюдения, они нужны для повышения качества обслуживания пассажиров.

Устанавливать камеры администрация Орла предлагает на средства перевозчиков. При этом чиновники готовы учитывать, что не каждый водитель захочет, чтобы его постоянно записывали на видео, сообщает InfoOrel.ru.

Изначально рассматривался вопрос о том, что для наблюдения будут использоваться видеорегистраторы. Но в администрации Орла пояснили, что такие устройства не дают гарантии получения данных в случае возникновения непредвиденной ситуации.

Тема видеонаблюдения в орловских маршрутках была поднята в связи с жалобами, которые стали поступать от местных жителей. Горожане подают претензии на плохое качество обслуживания и низкую культуру водителей.

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