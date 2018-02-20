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Ферги объяснила свое скандальное исполнение гимна США

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Фото: ТАСС/Birdie ThompsonAdmedia
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Американская певица Ферги прокомментировала неоднозначную реакцию на ее исполнение национального гимна США на Матче всех звезд НБА, которое многие сочли «слишком томным». 

«В художественном плане я люблю рисковать, но, очевидно, это исполнение получилось не совсем таким, как я планировала», — заявила Ферги, которую цитирует TMZ.

Она также пояснила, что всегда с почтением и гордостью относилась к исполнению национального гимна. По словам артистки, она любит рисковать, но в данном случае это не сработало.

«Я люблю эту страну и честно старалась как лучше», — отметила она. 

В октябре 2017 года президент США Дональд Трамп призвал Национальную футбольную лигу (НФЛ) отстранить квотербека «Сан-Франциско» Колина Каперника за то, что он первым подал другим футболистам пример, встав на одно колено во время исполнения гимна в знак протеста против действий полицейских в отношении темнокожих.

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