Ферги объяснила свое скандальное исполнение гимна США

Американская певица Ферги прокомментировала неоднозначную реакцию на ее исполнение национального гимна США на Матче всех звезд НБА, которое многие сочли «слишком томным».

«В художественном плане я люблю рисковать, но, очевидно, это исполнение получилось не совсем таким, как я планировала», — заявила Ферги, которую цитирует TMZ.

Meanwhile back in the states... I leave for a couple of days and y’all lose your muthafucking mind!! Why did this happen? Not everyone supposed to do this y’all! You might as well should have ask me to sing. Wtf?!https://t.co/M7eIzgGBrk — Leslie Jones 🦋 (@Lesdoggg) February 19, 2018

Она также пояснила, что всегда с почтением и гордостью относилась к исполнению национального гимна. По словам артистки, она любит рисковать, но в данном случае это не сработало.

«Я люблю эту страну и честно старалась как лучше», — отметила она.

В октябре 2017 года президент США Дональд Трамп призвал Национальную футбольную лигу (НФЛ) отстранить квотербека «Сан-Франциско» Колина Каперника за то, что он первым подал другим футболистам пример, встав на одно колено во время исполнения гимна в знак протеста против действий полицейских в отношении темнокожих.