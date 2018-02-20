Уголовное дело заведено по факту падения вышки в Брянске

Следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту падения автомобильной вышки, вследствие чего пострадали двое рабочих в Брянске.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 143 УК РФ за нарушение правил охраны труда. Следствием было установлено, что 8 февраля 2018 года в районе 14:00 автомобильная вышка, на которой в этот момент находились двое рабочих, внезапно сложилась, сообщает NASHBRYANSK.RU.

Вывод механизма из строя и дальнейшее падение с большой высоты повлекли за собой тяжелые травмы у обоих мужчин. Сотрудники МБУ «Дорожное управление Советского района» были госпитализированы.

После заключения специалистов о причинах произошедшего Следственный комитет даст уголовно-правовую оценку действиям лиц, которые были ответственны за правила безопасности. Расследование продолжается.