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Уголовное дело заведено по факту падения вышки в Брянске

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Следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту падения автомобильной вышки, вследствие чего пострадали двое рабочих в Брянске.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 143 УК РФ за нарушение правил охраны труда. Следствием было установлено, что 8 февраля 2018 года в районе 14:00 автомобильная вышка, на которой в этот момент находились двое рабочих, внезапно сложилась, сообщает NASHBRYANSK.RU.

Вывод механизма из строя и дальнейшее падение с большой высоты повлекли за собой тяжелые травмы у обоих мужчин. Сотрудники МБУ «Дорожное управление Советского района» были госпитализированы.

После заключения специалистов о причинах произошедшего Следственный комитет даст уголовно-правовую оценку действиям лиц, которые были ответственны за правила безопасности. Расследование продолжается.

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