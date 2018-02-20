Прямой эфир

400 млн рублей потратят власти Ярославской области на жилье для сирот

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутаты Ярославской области обсудили, как в регионе поддерживают детей, оставшихся без попечения родителей, и объемы финансирования приемных семей и детей-сирот.

Всего в Ярославской области проживает 3,6 тыс. детей-сирот. Почти половина из них, 1718 детей, воспитываются в приемных семьях, еще 1,4 тыс. ребят живут в семьях опекунов и попечителей, а 473 ребенка находятся на полном государственном обеспечении. Об этом пишет ИА «ЯРНОВОСТИ».

На обеспечение детей-сирот жилыми помещениями из областного и государственного бюджетов будет выделено 400 млн рублей.

Для семей с приемными детьми, помимо пособия, предусмотрены бесплатные путевки для детей в оздоровительные лагеря, компенсация расходов на проезд и коммунальные услуги. Кроме того, во всех муниципальных районах области организована работа по поддержке приемных детей. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Мы не должны успокаиваться, пока хоть один ребенок в детдоме»
Детский омбудсмен Анна Кузнецова — о поддержке семей, реформе службы опеки и о том, как не допустить повторения нападений на школы
Юлия Савичева взяла под опеку двоих детей из курганского детдома

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017