400 млн рублей потратят власти Ярославской области на жилье для сирот

Депутаты Ярославской области обсудили, как в регионе поддерживают детей, оставшихся без попечения родителей, и объемы финансирования приемных семей и детей-сирот.

Всего в Ярославской области проживает 3,6 тыс. детей-сирот. Почти половина из них, 1718 детей, воспитываются в приемных семьях, еще 1,4 тыс. ребят живут в семьях опекунов и попечителей, а 473 ребенка находятся на полном государственном обеспечении. Об этом пишет ИА «ЯРНОВОСТИ».

На обеспечение детей-сирот жилыми помещениями из областного и государственного бюджетов будет выделено 400 млн рублей.

Для семей с приемными детьми, помимо пособия, предусмотрены бесплатные путевки для детей в оздоровительные лагеря, компенсация расходов на проезд и коммунальные услуги. Кроме того, во всех муниципальных районах области организована работа по поддержке приемных детей.