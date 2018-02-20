Подпольное казино ликвидировали в Оренбургской области

Подпольное казино ликвидировали в Бузулуке Оренбургской области. По факту организации незаконных азартных игр возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

В одном из домов на улице Галактионова сотрудники правоохранительных органов обнаружили и ликвидировали подпольное казино. Игры в заведении проводились посредством Всемирной сети, сообщает РИА «Оренбуржье».

В ходе следственных действия в заведении были обнаружены и изъяты игровые автоматы, компьютеры, бухгалтерские записи и денежные средства.

По факту проведения азартных игр и организации подпольного казино было возбуждено уголовное дело. На данный момент следователи устанавливают причастных к незаконной деятельности лиц.