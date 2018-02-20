Нижегородские власти не будут останавливать стройки на время ЧМ-2018

На время ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде не будет приостанавливаться работа на городских стройках. Об этом сообщили в областном министерстве строительства.

«Никаких указаний по этому вопросу не было и не планируется», — цитирует ИА «НьюсНН» представителя регионального минстроя.

В социальных сетях некоторое время назад появились данные о том, что всё строительство в городе будет приостановлено на время проведения ЧМ-2018. Кроме того, была информация о массовых закрытиях промышленных предприятий во время мундиаля, однако и эти сведения были опровергнуты.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в Нижнем Новгороде решено не переносить празднование Дня города из-за проведения в эти же дни ЧМ-2018.