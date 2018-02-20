Праздник авиации состоится в Липецке летом

Праздник по случаю 100-летия военной авиации состоится в Липецке летом. Об этом на праздновании, приуроченном к Дню защитника Отечества, сообщил глава липецкого авиацентра генерал-лейтенант Юрий Сушков.

Этим летом военная липецкая авиация отметит свой юбилей, ей исполнится 100 лет. По данному поводу запланировано грандиозное празднование на городской набережной. Праздник состоится в июле в канун Дня города и Дня металлургов, сообщает GOROD48.

В рамках мероприятия жители и гости Липецка смогут увидеть воздушный показ. Поздравить военную авиацию поднимутся в небо все пилотажные группы России, включая «Стрижи» и «Соколы России» на вертолетах модели «Беркут».

Датой отсчета истории военной авиации Липецка считается 4 ноября 1918 года, когда на городской ипподром приземлился первый боевой самолет из эскадры «Илья Муромец».