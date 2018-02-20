Мурманский музей расскажет о животных на войне

Выставка «Животные на войне. Карельский фронт» откроется 24 февраля в областном краеведческом музее в Мурманске. Она приурочена к 100-летию создания Рабоче-крестьянской Красной армии.

Как отмечает ИА «Би-порт», во время Великой Отечественной воны в Красной армии состояли лошади, собаки, олени, ослы, и даже верблюды. А конкретно на Карельском фронте служили собаки, северные олени и лошади. Выставка будет рассказывать о том, как этих животных применяли в частях Карельского фронта в 1941–1945 годах.

В числе авторов изображений — фотограф-чертежник Оперативного управления штаба Карельского фронта Иосиф Козьминский и военный фотокорреспондент ТАСС Евгений Халдей.