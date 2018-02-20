Прямой эфир

Мурманский музей расскажет о животных на войне

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выставка «Животные на войне. Карельский фронт» откроется 24 февраля в областном краеведческом музее в Мурманске. Она приурочена к 100-летию создания Рабоче-крестьянской Красной армии.

Как отмечает ИА «Би-порт», во время Великой Отечественной воны в Красной армии состояли лошади, собаки, олени, ослы, и даже верблюды. А конкретно на Карельском фронте служили собаки, северные олени и лошади. Выставка будет рассказывать о том, как этих животных применяли в частях Карельского фронта в 1941–1945 годах.

В числе авторов изображений — фотограф-чертежник Оперативного управления штаба Карельского фронта Иосиф Козьминский и военный фотокорреспондент ТАСС Евгений Халдей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин обратился к ветеранам Сталинградской битвы
В Польше демонтирован памятник благодарности Красной армии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017