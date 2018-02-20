На ремонт дорог в Тверской области выделят более 1,5 млрд рублей

Правительство Тверской области утвердило финансирование программы дорожных работ в регионе на 2018 год. На ремонт дорог местного значения будет выделено около 25% от общего объема средств областного дорожного фонда — свыше 1,5 млрд рублей. Это почти на 40% большем, чем в 2017 году.

Как заявил губернатор Игорь Руденя, слова которого приводят «Тверские ведомости», в области в прошлом году было отремонтировано 149 км местных трасса, что почти в 2,5 раза больше показателей позапрошлого года. На этот год тенденция увеличения поддержки местных властей по этому направлению сохранится.

Приоритет будет отдаваться социально и экономически значимым направлениям, а также туристическим маршрутам. Сейчас идет формирование полного перечня объектов для ремонта.

Агентство напоминает, что в начале февраля была утверждена программа дорожных работ на трассах регионального и межмуниципального значения. Планируется отремонтировать 300 км магистралей. Кроме того, работы будут продолжены на ранее начатых объектах. Бюджет регионального Дорожного фонда составляет более 6,3 млрд рублей.