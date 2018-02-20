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Главный психиатр РФ призвал вернуть трудовые мастерские в психбольницы

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Главный внештатный психиатр Минздрава РФ Зураб Кекелидзе высказался за возвращение трудовых мастерских в психиатрические больницы.

«Вернуть надо лечебно-трудовые мастерские в обязательном порядке. У них в России самый большой и положительный опыт», — цитирует Кекелидзе агентство «РИА Новости».

Психиатр назвал стигматизацию психиатрии одной из основных проблем, которая формируется, среди прочего, художественными произведениями. В качестве примера он привел фильм «Иван Васильевич меняет профессию», где к одному из героев применяется смирительная рубашка.

«Все считают, что смирительные рубашки используются. Заверяю вас, что у нас одна смирительная рубашка в центре Сербского, она находится в музее, потому что ее подарили французы», — объяснил Кекелидзе. 

Ранее в январе Кекелидзе выступал за введение в школьную программу предмета «психология».

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